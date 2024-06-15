Kazada yaralanan nişanlısı için ağladı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Ocakbaşı Sokak’ta meydana geldi. Merve T. (35) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Tamer A.’nın kullandığı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Tamer A., kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, kazayı duyup hastaneye gelen nişanlısı başında gözyaşı döktü.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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