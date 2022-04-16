Kazada yaralanan Sude, 23 günlük yaşam savaşını kaybetti

Ankara'da minibüsün çarptığı 13 yaşındaki Sude hayatını kaybetti.



Kahramankazan'da 23 Mart’ta İsa D. yönetimindeki servis minibüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Şehit Ümit Güder Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencileri Sude Gürevin ve arkadaşı Özge Dündar'a çarptı.

13 yaşındaki Sude'ye minibüs çarpmıştı

Kazada ağır yaralanan ve Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan iki öğrenciden Sude Gürevin, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.



Sude Gürevin'in cenazesi, bugün öğle namazı sonrası Kahramankazan Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Özge Dündar ise tedavisinin ardından taburcu edildi.



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