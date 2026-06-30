Kazada yaralanan uzman çavuş şehit düştü

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs'ta meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, bugün tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.

Hilal'in acı haberini Aksaray Valiliği duyurdu.

Valilik açıklamasında Şehit Abdurrahman Hilal'in cenazesinin yarın öğle namazının ardından Aksaray Ulu Camisi'nde düzenlenecek resmi tören sonrası Aksaray Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.

Yedi yıllık uzman çavuş olan Abdurrahman Hilal'in eşinin sekiz aylık hamile olduğu bildirildi.