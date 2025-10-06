Kazada yaralanan uzman çavuştan beş gün sonra acı haber
Gaziantep'te kazada yaralanan Uzman Çavuş Tayyar Bakır, tedavi gördüğü hastanede beş gün sonra yaşamını yitirdi.
Gaziantep'te İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Tayyar Bakır (32) yönetimindeki otomobil ile H.Y. idaresindeki otomobil İslahiye-Hassa Karayolu'nun 5’inci kilometresinde çarpışmıştı.
30 Eylül'de meydana gelen kazada Bakır ile yanında bulunan Uzman Çavuş Murat G. (30) yaralanmıştı.
Gaziantep Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralılardan Bakır, dün doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Bakır'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Nurdağı ilçesine bağlı Kuzoluk Mahallesi’ne getirildi. Burada Bakır için askeri tören düzenlendi.
Törene, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İslahiye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selim Kasacı, yakınları ve silah arkadaşları katıldı.
Uzman Çavuş Tayyar Bakır, kılınan cenaze namazının ardından Kuzoluk Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.
- Etiketler :
- Gaziantep
- Trafik Kazası
- Uzman Çavuş