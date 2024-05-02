Kazada yaralanmıştı: Genç kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, sürücü kursu eğitmeni Aysu Öncel’in kullandığı kamyonetin refüje çarpıp takla attığı kazada ağı yaralanan Tuğçe Aydın (26), tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada yaralanmıştı: Genç kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, 11 Nisan'da İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi.

Sürücü kursu eğitmeni Aysu Öncel (29) yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

Kazada sürücü Öncel olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan C.A. ve M.Y. hafif, Tuğçe ise ağır yaralandı. Tuğçe Aydın önce Nazilli Devlet Hastanesi'ne ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada yaralanmıştı: Genç kadın yaşam mücadelesini kaybetti - 1

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tuğçe , gün gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Aydın'ın acı haberiyle aile büyük üzüntü yaşadı.

Yakınları tarafından hastaneden alınan Aydın’ın cenazesi, Denizli’de gözyaşları arasında toprağa verildi.

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