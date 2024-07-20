Kazada yaşamını yitiren avukat Ezgi, son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan'da, TIR'la çarpışan otomobilde hayatını kaybeden avukat Ezgi Başak Akyürek Okul (32), son yolculuğuna uğurlandı. Avukatın, kazada yaralanan 1 yaşındaki oğlu Baray Alp Okul'un tedavisi ise sürüyor.

Kazada yaşamını yitiren avukat Ezgi, son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Refahiye ilçesi, -Sivas kara yolu Altköy mevkisinde meydana geldi. Refahiye ilçesinden Sivas yönüne giden avukat Ezgi Başak Akyürek Okul idaresindeki 16 BJP 288 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Engin Y. yönetimindeki 25 ACA 399 plakalı çekici ve buna bağlı 25 HA 540 plakalı dorseye arkadan çarptı. Kazada Ezgi Başak Akyürek Okul olay yerinde yaşamını yitirirken, oğlu Baray Alp Okul ise yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baray Alp Okul, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

24 Erzincanspor Kulüp Başkanı Ömer Akyürek'in kızı, avukat Ezgi Başak Akyürek Okul için Cami-i Kebir'de namazı kılındı. Cenazeye Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül ile ailesi, avukat arkadaşları ve bölge halkı katıldı. Baba Ömer Akyürek'in, cenazede güçlükle ayakta durduğu görüldü. Avukat Ezgi Başak Akyürek Okul, kılınan namazın ardından Terzibaba Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden Baray Alp Okul'un ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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