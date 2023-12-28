Kazada yaşamını yitiren Büşra son yolculuğuna uğurlandı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilde yaşamını yitiren Büşra Eryürek, son yolculuğuna uğurlandı. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü B.S. ise polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.

Kazada yaşamını yitiren Büşra son yolculuğuna uğurlandı

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’de meydana gelen kazada yaşamını yitiren Büşra Eryürek, toprağa verildi.

Kaza, dün Muratdede Mahallesi’ndeki 29 Ekim Bulvarı’nda meydana geldi. B.S. yönetimindeki 06 BLD 264 plakalı otomobil, yolun sağında park halinde bulunan 16 TR 950 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde yolcu olarak bulunan Büşra Eryürek’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaşamını yitiren Büşra son yolculuğuna uğurlandı - 1

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsü B.S.’nin ise kaçtığı tespit edildi. Kaçan sürücü yakalanırken, Eryürek’in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eryürek'ün cenazesi, bugün Çameli ilçesi Kocaova Mahallesi'nde toprağa verilirken, sürücü B.S. tutuklandı.

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