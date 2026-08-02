Kazadan sonra yaralıları ezerek kaçmıştı. Vicdansız sürücü tutuklandı

POLİS SÜRÜCÜYÜ YAKALADI

Olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden aracın plakasını ve ardından da sürücünün kimliğini tespit etti.

'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan kaydı bulunduğu belirlenen sürücü M.R.Y.'nin (20), Asayiş Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu Güneykent Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında trafik yönünden 'kaza yerinden ayrılmak' ve 'sola dönüş kurallarına uymamak' maddelerinden 47 bin 246 TL para cezası kesilerek, ehliyeti 2 yıl geri alındı. Otomobil ise trafikten men edildi.



KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLANDI



Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Olaya ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen M.R.Y. isimli şüpheli 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştır" denildi.