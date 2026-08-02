Kazadan sonra yaralıları ezerek kaçtı

Mersin 'in Toroslar ilçesinde plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil , karşı yönde ilerleyen motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle motosikletteki 4 kişiden 3'ü yola savrulurken, bir çocuk otomobilin kaputunun üzerine düştü.

Otomobil sürücüsü ise panik halde aracından inerek kaputtaki çocuğu indirdikten sonra yeniden direksiyon başına geçti. Sürücü daha sonra yaralı halde yerde yatan iki kişinin üzerinden geçerek kaza yerinden kaçtı. Sürücüyü durdurmak isteyen bir kişi ise ezilmekten son anda kurtuldu.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

O anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.