Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Ankara'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan törenle karşıladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bugün Türkiye 'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın daveti üzerine resmi ziyarette bulunmak için Türkiye’ye gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’i taşıyan uçak saat 16.30 sıralarında Ankara Havalimanına iniş yaptı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’i, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı.

KÜLLİYE ÖNÜNDE RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde resmi törenle karşıladı. Tokayev'in makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Tokayev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando iki ülke milli marşlarını çaldı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklara ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i resmi törenle karşıladı.

Tokayev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev, birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev, merdivenlerde Türkiye ve Kazakistan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan, Tokayev onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu da yer aldı.