Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Türkiye'ye geliyor
27.10.2026 15:13
Erdoğan ve Tokayev, en son 14 Mayıs'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya gelmişti.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye geliyor.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran; yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Kazakistan arasındaki işbirliği değerlendirilecek ilişkilerin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacağını belirtti.
Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
En son geçtiğimiz mayıs ayında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik işbirliği Konseyi toplantısına da başkanlık etmişti.