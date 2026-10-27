Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Türkiye'ye geliyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yarın Türkiye 'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ; yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Kazakistan arasındaki işbirliği değerlendirilecek ilişkilerin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacağını belirtti.

Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

En son geçtiğimiz mayıs ayında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik işbirliği Konseyi toplantısına da başkanlık etmişti.