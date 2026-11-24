Kazakistan ’ın Zheskazgan şehrinde, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Sagit Shakputov, 28 Kasım 2006'da evine dönerken aracında uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

Kazakistan basınında yer alan haberlerde, öldürülen Sagit Shakputov’un büyük bir sanayi şirketini milyonlarca dolar zarara uğratan suç örgütünün lideri olduğu iddia edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, olayın faili olduğu belirtilen ve hakkında yakalama kararları bulunan Vitta M.’nin İstanbul’a geldiğini tespit etti.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelinin Bakırköy’de bir evde saklandığını belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Vitta M.’nin Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.