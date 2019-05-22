Kazanan çevre ve İstanbullular oldu (37 bin ton pet şişe, 276 bin alüminyum kutu)

İstanbul'da metro, hastane ve okullara yerleştirilen akıllı geri dönüşüm konteynerlerine yaklaşık 40 bin ton pet şişe ve alüminyum kutu atıldı. İstanbullular bu sayede İstanbulkart'larına 92 bin TL yüklerken, 240 bin kilo karbondioksidin salımı da engellenmiş oldu.



Milliyet gazetesindne Gökhan Kam'ın haberine göre, yaklaşık 8 ayda İBB'nin, çeşitli bölgelere yerleştirdiği akıllı geri dönüşüm konteynerlerine 1 milyon 841 bin 467 adet pet şişe atıldı. Yaklaşık 37 ton ağırlığındaki bu pet şişelerin büyük kısmı da okulardaki çocuklar tarafından geri dönüşüme kazandırıldı. Çocuklar, şişelerini geri dönüşüm konteynerine atarak, plastik kaynaklı karbon salınımını da azaltmış oldu.



Yine atık kutularına, 276 bin 51 adet alüminyum içecek kutusu atılarak, toplamda 3 ton 844 kilo alüminyumun doğayı kirletmesi engellendi. Geri dönüşümü İstaç A.Ş tarafından gerçekleştirilen pet şişe ve alüminyum kutu atıklar ise yine İstaç tarafından 2'ncil hammadde olarak piyasaya sürülüyor.



Son aşamada İBB, 97'si ilkokul, 3'ü metro istasyonunda olmak üzere toplam 100 adet 'Akıllı Konteyner'i atıkların geri dönüştürülmesi için hizmetine sundu.



EN AZ 2, EN ÇOK 9 KURUŞ

Akıllı konteynerlere atılacak 0,33 litrelik 10 gram ağırlığındaki pet şişe için İstanbulkart'a 2 kuruş, 0,5 litrelik pet şişe için 3 kuruş, 1 litrelik 32 gram ağırlığındaki pet şişe için 6 kuruş, 1,5 litrelik pet şişe için 9 kurus yükleniyor. 0,33 litrelik 12 gram ağırliğinda alüminyum metal kutu için 7 kuruş, 0,5 litrelik alüminyum metal kutu için ise 9 kuruş yükleniyor.

