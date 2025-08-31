Kazanın ardından suda kaybolmuştu: İlknur'dan acı haber geldi

Aşkale ilçesindeki kazanın ardından suda kaybolan İlknur Sağsöz'ü (20) arama çalışmaları ikinci gününde Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK) ile AFAD dalgıçlarınca devam etti.



AFAD ekipleri, çay çevresinde dron ile arama çalışması yürüttü.



KAZA YERİNDEN 650 METRE İLERİDE ULAŞILDI

Ekipler, Sağsöz'ün cenazesine kaza yerinden yaklaşık 650 metre ileride ulaştı.



Genç kızın cenazesi, olay yerindeki çalışmanın ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Erzurum'un Aşkale ilçesinde dün, Eray Kılbaş (21) idaresindeki 25 ADH 366 plakalı otomobil, Gümüşseren Küme Evleri mevkisinde trafiğe kapalı yola girerek yapım aşamasındaki köprüden Karasu Çayı'na düşmüştü. Kazada sürücü hayatını kaybetmiş, beraberindeki Nazlı Köseoğlu yaralanmış, İlknur Sağsöz de suyun akımına kapılarak kaybolmuştu.