Kazara 1 milyon 200 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çöpe attılar

Tekirdağ'da yanlışlıkla çöpe atılan 1 milyon 200 bin lira değerindeki ziynet eşyası, polis tarafından bulunup sahibine teslim edildi.

Kazara 1 milyon 200 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çöpe attılar

’da E.Ü., (26), eşinin verdiği poşetteki çöplerle birlikte kuyumcuya götüreceği ziynet eşyalarının bulunduğu torbayı da çöp kutusuna attı.

ATIK TOPLAYAN KİŞİNİN ALDIĞI BELİRLENDİ

Bir süre sonra dolu torbanın olmadığını fark eden E.Ü., yaptığı aramalardan sonuç alamayınca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu.Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, ziynet eşyasının bulunduğu torbayı çöp kutusundan atık toplayan bir kişinin aldığını belirledi.

Polis, kimliğini belirlediği kişiden aldığı 1 milyon 200 bin lira değerindeki ziynet eşyasını sahibi E.Ü.’ye teslim etti.

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