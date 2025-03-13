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Kazara arkadaşını vurup öldürdü

Ordu'da bir kişi tabancayla oynarken silahın ateş alması sonucu arkadaşını yaraladı. Yaralı kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazara arkadaşını vurup öldürdü

Ünye ilçesi Bayramca Mahallesi Irmak Caddesi’ndeki bir iş yerinde E.K., arkadaşı Abdullah Ensar Güntez’e ait tabancayla oynamaya başladı.

Bu sırada silah kazara ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun Güntez’in sol omzuna isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Abdullah Ensar Güntez, ambulansla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Güntez, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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