Kazara ateş alan tüfek can aldı

Kayseri'nin Tomarza ilçesi Tahtakemer Mahallesi'nde H.Ş. (42), traktörüyle ormanlık alana fidan dikmeye giderken iddiaya göre yanında bulunan av tüfeği kazara ateş aldı.

Haber alamayan yakınlarının ormanlık alanda aradığı H.Ş., yaralı halde bulundu.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekipler, H.Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.