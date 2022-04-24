Kazara kendini vuran zabıta memuru hayatını kaybetti

Samsun'da silahlı oynarken kazara kendini vuran zabıta memuru tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Haberler - İHA 24.04.2022 - 06:12

Kazara kendini vuran zabıta memuru hayatını kaybetti

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan Minibüsçüler Kooperatifi'nde zabıta memuru olarak görev yapan 3 çocuk babası Serdar Özdemir (41), kurcaladığı tabanca kazara ateş aldı.

, silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu kendini kafasından vurdu. Ağır yaralanan Serdar Özdemir 112 ekipleri tarafından ambulansa özel bir hastaneye kaldırıldı. Serdar Özdemir ilk müdahalesini ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Özdemir yapılan müdahalelere rağmen bu akşam hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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