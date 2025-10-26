Kazara kendini vurdu
Sinop'un Dikmen ilçesinde tüfekle kazara kendini vuran kişi hayatını kaybetti.
Olay Dikmen ilçesinde yaşandı.
Alınan bilgiye göre, Reygen Mahallesi'nde yaşayan F. E. (34) evinde temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralandı.
Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan kontrolde F.E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
F.E'nin cenazesi incelemenin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
