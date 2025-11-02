Kazara kendini vurdu, yaşam mücadelesi veriyor

Adıyaman'da bir kişi silah temizlemek isterken kendini vurdu.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağı Nasırlı Köyünde yaşayan 17 yaşında G.B., isimli kız çocuğu iddialara göre evde bulunan silahı temizlemeye çalıştığı esnada kazara kendini vurdu.

Ağır yaralanan G.B., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan G.B’nin yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.