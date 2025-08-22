"Kazara" vurulan genç hayatını kaybetti

Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Hamascık köyünde bahçede tutukluk yapan silahındaki sorunu gidermeye çalışan 23 yaşındaki Eren Tunçel silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı.

Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan Tunçel, Gümüşova Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak Tunçel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



İlçeye bağlı Dokuzdeğirmen köyü muhtarı Hüseyin Tunçel'in oğlu olduğu öğrenilen gencin cenazesi, otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.