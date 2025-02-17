Kazaya davet çıkartan yol

İstanbul Esenyurt'ta yayaların geçişini kolaylaştırmak için kaldırılan refüj, sürücülerin trafikten kaçış yolu oldu. Sürücünün yayaların arasından otomobille karşı şeride geçtiği ve tehlikeye neden olduğu anlar kameraya yansıdı.

Kazaya davet çıkartan yol

Yeşilkent Mahallesi Balık Yolu Caddesi'nde yaya yolunu kullananların geçişini kolaylaştırmak için yoldaki refüj kaldırıldı.

Yayalar yolun karşısına geçerken, vatandaşların güvenliğini dikkate almayan sürücüler tehlikeye davetiye çıkardı.

Yaya geçidini kullananlara aldırış etmeyen otomobil sürücüsü kurallarını hiçe saydı. Yayaların arasından geçerek karşı sokağa giren sürücüye vatandaşlar tepki gösterdi.

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