Kazaya karışan iki sürücü dakikalar sonra kazaya kurban gitti

Kaza, saat 17.30 civarında Yeşilköy-Ayrancılar yolunda meydana geldi. Mustafa Navruz’un kullandığı 09 U 1299 plakalı kamyonet, Bilan Talaş yönetimindeki 35 ATK 049 plakalı ambulansa arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından her iki sürücü de durumu incelemek ve tutanak düzenlemek amacıyla araçlarından indi. Ancak bu sırada, K.B. yönetimindeki bir otomobil sürücülere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücüler ağır yaralandı.



Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırıldılar. Ancak, tüm müdahalelere rağmen ambulans şoförü Bilan Talaş ve kamyonet sürücüsü Mustafa Navruz hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü K.B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.