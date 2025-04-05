Kazaya karışan sürücünün paniği: Arabadan inmek istemedi
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir kişinin hafif yaralandığı kazada, kadın sürücü panik yaşayarak arabadan inmek istemedi.
Merkez Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcoğlu Caddesi'nde iki otomobil çarpıştı.
Kazada bir kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı, tedbir amaçlı hastaneye sevk edilirken, kadın sürücü, kaza nedeniyle geçirdiği panikle arabandan inmek istemedi.
Otomobiller polis kontrolünde yoldan çekildi.
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