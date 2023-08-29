Kazaya müdahale eden polislere otomobil çarptı: 2 yaralı

Bursa Gemlik serbest bölge otoyol girişinde meydana gelen trafik kazasına müdahale eden polislere otomobil çarptı. Kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Kazaya müdahale eden polislere otomobil çarptı: 2 yaralı

Otoyol köprüsü altında meydana gelen zincirleme trafik kazasına müdahale eden trafik polisleri Doğan G. ve Ferdi A.'ya otomobil çarptı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazada yaralanan memurları ambulanslarla Gemlik Devlet hastanesine kaldırılırken, trafiğe kapanan yolda ulaşım alternatif güzergahtan kontrollü bir şekilde verildi. Polislere çarpan otomobil sürücüsü Ali A.'nın 89 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kazaya müdahale eden polislere otomobil çarptı: 2 yaralı - 1

Hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, 4 aracın karıştığı zincirleme ile alakalı da soruşturma sürdürülüyor.

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