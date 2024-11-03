Kazaya müdahale eden trafik ekibine İETT otobüsü çarptı: Bir polis şehit oldu

Bakırköy'de zabıta aracı ile otomobilin karıştığı kazaya müdahale etmek için gelen trafik polisi ekibine sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü çarptı. Kazada trafik polisi Ogün Yürümez, olay yerinde şehit olduğu öğrenildi.

Kazaya müdahale eden trafik ekibine İETT otobüsü çarptı: Bir polis şehit oldu

Bakırköy’de meydana gelen kazaya müdahale eden trafik polisi, İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit oldu.

E-5 kara yolu güney yan yol Ekrem Kurt Bulvarı’nda Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait zabıta aracıyla otomobilin karıştığı hasarlı kaza meydana geldi.

Kaza bölgesinde ekipler güvenlik önlemi aldığı sırada 34 HO 1852 plakalı İETT otobüsü, trafik polisi Ogün Yürümez’e çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, polis memuru Yürümez'in şehit olduğunu belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından şehit Ogün Yürümez’in naaşı morga kaldırıldı.

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