Kazaya müdahale eden trafik ekibine İETT otobüsü çarptı: Bir polis şehit oldu

Bakırköy’de meydana gelen kazaya müdahale eden trafik polisi, İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit oldu.



E-5 kara yolu güney yan yol Ekrem Kurt Bulvarı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait zabıta aracıyla otomobilin karıştığı hasarlı kaza meydana geldi.



Kaza bölgesinde ekipler güvenlik önlemi aldığı sırada 34 HO 1852 plakalı İETT otobüsü, trafik polisi Ogün Yürümez’e çarptı.



Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, polis memuru Yürümez'in şehit olduğunu belirledi.



Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından şehit Ogün Yürümez’in naaşı morga kaldırıldı.