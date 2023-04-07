Kazaya müdahale ederken şehit oldu

Ankara'da trafik kazasına müdahale sırasında aracın çarptığı 32 yaşındaki astsubay şehit oldu.



Ayaş İlçe Jandarma Bölük Komutanlığında görevli trafik ekibi, TEM Otoyolu Kahramankazan ilçesi yakınlarında trafik kazası ihbarı üzerine yola çıktı.



Olay yerine varan ekibin bölge güvenliğini almak için yola dubaları yerleştirdiği sırada, ekipteki astsubay kıdemli çavuş Tanju Çolak'a plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir araç çarptı.



Astsubay Çolak'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASIYDI Ağır yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çolak, müdahaleye rağmen şehit düştü.



Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, hastaneye gelerek bilgi aldı. Astsubay Çolak'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit Tanju Çolak'ın yarın Söğüt Caminde kılınacak cenaze namazı sonrası Elvanköy şehitliğine defnedileceği belirtildi.