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Kazaya müdahale ederken şehit oldu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir trafik kazasına müdahale için giden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tanju Çolak, yola önlem amaçlı duba yerleştirirken aracın çarpması sonucu şehit oldu.

Kazaya müdahale ederken şehit oldu

'da trafik kazasına müdahale sırasında aracın çarptığı 32 yaşındaki astsubay şehit oldu.

Ayaş İlçe Jandarma Bölük Komutanlığında görevli trafik ekibi, TEM Otoyolu Kahramankazan ilçesi yakınlarında ihbarı üzerine yola çıktı.

Olay yerine varan ekibin bölge güvenliğini almak için yola dubaları yerleştirdiği sırada, ekipteki astsubay kıdemli çavuş Tanju Çolak'a plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir araç çarptı.

Kazaya müdahale ederken şehit oldu - 1 Astsubay Çolak'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASIYDI

Ağır yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çolak, müdahaleye rağmen şehit düştü.

Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, hastaneye gelerek bilgi aldı.

Astsubay Çolak'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Tanju Çolak'ın yarın Söğüt Caminde kılınacak cenaze namazı sonrası Elvanköy şehitliğine defnedileceği belirtildi.

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