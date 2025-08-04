Kazaya neden oldu, "nasılsınız" diye sorup kaçtı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde meydana geldi.



F.U. yönetimindeki otomobile yol vermesi gereken K.Ç. idaresindeki otomobil, ışıkta durmayarak kazaya neden oldu.



Kazanın ardından karşı taraftaki yolculara ve sürücü F.U.’ya "Nasılsınız?" diye soran K.Ç. kısa bir süre sonra olay yerinden kaçtı.



Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar hastaneye kaldırılırken polisin bir apartmanın bahçesinde yakaladığı K.Ç.’nin yüksek derecede alkollü olduğu öğrenildi.