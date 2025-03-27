Kazaya yardım için durdu, arkadan gelen çekici çarptı: Biri ağır, üç yaralı

Sivas’ta trafik kazasına yardım için duran TIR’a, arkadan gelen çekici çarptı.



Kaza, saat 05.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Hafik ilçesi yakınlarında meydana geldi.



Adıgüzel Toplu’nun kontrolünü yitirdiği 58 ZA 569 plakalı traktör şarampole devrildi. Bu sırada aynı yöne giden 38 GS 017 plakalı TIR’ın şoförü Necmettin Pala, kazayı fark edip aracı yol kenarına park ederek, yaralıya yardım etmek istedi.