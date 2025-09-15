Kazayı ucuz atlattı, espri yaptı: Tavus kuşu gibi uçtum

Aksaray'da kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü sulama kanalına düştü.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Tacin Mahallesi Yeşilova beldesinde meydana geldi.

Sami Olgun'un kontrolünü yitirdiği 68 ACK 357 plakalı otomobil, boş sulama kanalına uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve ekipleri sevk edildi.

Emniyet kemeri takılı olan Olgun, araçtan çıkarılarak ambulansta müdahale edildi.

"TAVUS KUŞU GİBİ UÇTUM"

Polis ekiplerinin kazanın nasıl gerçekleştiğini sorduğu Sami Olgun, "Kaza virajda oldu. Bu levhayı hiç fark etmedim. Süratliydim yan yatarım diye kanala gittim. Resmen tavus kuşu gibi uçtum. Bildim uçacağımı ama geç kaldım." dedi.

Polis ekipleri kazaya ilişkin tutanak tuttu.