Çanakkale Balaban mevkisinde toplanan çevreciler, 2 kilometre yürüyerek maden sahasına gitti.
Kanadalı altın madeni şirketinin maden arama faaliyetine tepki gösterildi. Protestoya çevre il ve ilçelerden de katılım oldu.
CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Orhan Sarıbal ve Veli Ağbaba ile CHP'li Milletvekilleri ve Çanakkale Belediye Başkanı Chp'li Ülgür Gökhan da eyleme destek verdi. Eylem, maden sahasına fidan dikilmesiyle sona erdi.
Kazdağları'nda çevreciler maden arama faaliyetlerine tepki gösterdi
NTV HaberTürkiye
Çanakkale'de Kirazlı köyündeki maden arama faaliyetine tepki gösteren çevreciler eylem yaptı. Eyleme CHP'li bazı Milletvekilleri de katıldı.
Çanakkale Balaban mevkisinde toplanan çevreciler, 2 kilometre yürüyerek maden sahasına gitti.