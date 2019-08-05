İlişkili Haber

Çanakkale Balaban mevkisinde toplanan çevreciler, 2 kilometre yürüyerek maden sahasına gitti.

Kanadalı altın madeni şirketinin maden arama faaliyetine tepki gösterildi. Protestoya çevre il ve ilçelerden de katılım oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Orhan Sarıbal ve Veli Ağbaba ile CHP'li Milletvekilleri ve Çanakkale Belediye Başkanı Chp'li Ülgür Gökhan da eyleme destek verdi. Eylem, maden sahasına fidan dikilmesiyle sona erdi.