Kazdağları'nda kaybolan kişi sağ olarak bulundu

Edinilen bilgiye göre, dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Güre Mahallesi Kazdağları mevkisinde bir kişinin kaybolduğu ihbarının ulaştığı bildirildi.

İhbar üzerine AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, jandarma ve polis ekiplerinden oluşan 55 kişilik bir ekip bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kaybolan kişi sağ olarak bulundu. Kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.