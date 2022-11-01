Kazdağları'nda orman yangını

Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde orman yangını çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kazdağları'nda orman yangını

'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde Edremit Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki Mehmetalan ile Ortaoba mahalleleri Üçtaş mevkisi civarında üç farklı noktada orman yangını çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü yangına müdahale için çalışma başlattı. Alevlere ilk müdahale havadan helikopterlerle yapıldı.

bölgesinde bir helikopter, 13 arazöz, bir su ikmal aracı ve iki dozerle müdahale etti.

Bölgeye ayrıca 3 helikopter, 6 arazöz, bir su ikmal aracı, iki ilk müdahale aracı, bir dozer ve bir kara ekibi yönlendirildi.

Ekipler, çalışmaları sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yangının etkili olduğu alanda soğutma çalışması sürüyor.

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