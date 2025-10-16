Kazı çalışmalarında toprağın altından bir hayat hikayesi çıktı

Attouda Antik Kenti'nde arkeologlar bu kez, tarihi katmanların ötesinde yakın geçmişe ait bir insan öyküsünü gün yüzüne çıkardı. Asar Tepesi'nde yapılan kazılar sırasında toprak altında bir askeri künye bulundu. Kazı ekibi, künyenin üzerindeki bilgilerden yola çıkarak künyenin, Hisar köylü 1965 doğumlu Kudret Top'a ait olduğunu tespit etti. Kazı ekibinin araştırmaları, künyenin 40 yıl önce bölgede çobanlık yapan Kudret Top tarafından kaybedildiğini ortaya çıkardı. 2009 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybeden Top'un kayıp hatırası, kazı ekibinin titiz çalışmalarıyla ailesine ulaştırıldı.

Sarayköy ilçesine bağlı Hisar köyünde yer alan Attouda Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izin ve destekleriyle, Denizli Müze Müdürü Hulusi Ünsal başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Arkeologlar, kazıda bulunan bu hatırayı ailesine ulaştırarak yıllar sonra duygusal bir buluşmaya vesile oldu.

HEM ŞAŞIRDILAR HEM DUYGULANDILAR



Köy meydanında gerçekleştirilen teslim töreninde, yıllar önce kaybolan askeri künye aileye teslim edildi. Dürdane Top, vefat eden eşinin 1985 yılında kaybettiği künyesinin bulunmasının şaşkınlığı ve duygusunu bir arada yaşadı.

Eşinin künyesini gözyaşlarıyla teslim alan Dürdane Top, "Eşim 1985 yıllarında askerliğini tamamladı. Geldiğinde yanında getirdiği askeri künyesini hep yanında taşırdı. Çobanlık yaparken dağ taş gezerdi. Bir gün kaybetmişti ve çok üzülmüştü. Aradı ancak bulamadı. Kendisini 2009'da kanserden kaybettik. Künyesini kaybetmesinin üzerinden 40 yıl geçti. Onca yıldan sonra hatırası yeniden bize ulaştı. Bu güzel anı bize yaşatan herkese teşekkür ediyorum" dedi.