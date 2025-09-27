Kazı sırasında doğalgaz borusu patladı

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, elektrik tesisatının yer altına alınmasıyla ilgili yürütülen kazı çalışması esnasında doğalgaz borusu patladı. Büyük bir gürültüyle patlayan doğalgaz borusu, paniğe sebep oldu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye KARGAZ doğalgaz dağıtım firması, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, caddeyi araç trafiğine kapatarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

KARGAZ firması ekipleri, yakın bir bölgede vana olmaması sebebiyle patlayan doğalgaz borusuna müdahale edemedi. Yaklaşık 40 dakikadan fazla süren çalışmalar neticesinde doğalgaz akışı kesilebildi. Ardından ekipler, patlayan doğalgaz borusunu tamir etmek için çalışma başlattı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından caddenin trafiğe açılacağı belirtildi.

Yaklaşık 20 dakikadır caddenin açılmasını beklediklerini söyleyen Harun Kudret Gedik isimli vatandaş, "Yaklaşık 15-20 dakika öncesinde bir doğalgaz patlaması yaşanmış. 15-20 dakikadır yollar kesik. Şu anda da büyük bir gürültü var, ekipler çalışma yürütüyor. Yüksek bir ses geliyor, yollar da kesik durumda. Bizler de çalışmaların tamamlanması için beklemekteyiz" dedi.