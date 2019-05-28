Kamu Denetçiliği Kurumunca (KDK), yılın ilk 5 ayında 9 bin 500 şikayet başvurusu alındı.



KDK'den yapılan açıklamaya göre, yıl başından itibaren vatandaşlar 9 bin 500 şikayet başvurusu yaptı. Açıklamada, bazı ilginç başvurulara da yer verildi.



Aydın'dan kuruma başvuran bir vatandaş, Milli Piyango İdaresinin 19 Mayıs 2019'da yaptığı çekilişte amorti rakamlarının, "1 ve 9" olmasından şikayet etti. Bu rakamlara amorti çıkmasını manidar bulduğunu belirten vatandaş, herkesin kafasında soru işareti belirdiğini, çekilişin hakkaniyetli olmadığını düşündüğünü kaydetti.



Ankara'dan KDK'ye ulaşan bir vatandaş ise mahallesindeki Aile Sağlığı Merkezi (ASM) hekiminin kurum bahçesine domates, salatalık ekmesini şikayet etti. Vatandaş başvurusunda, ASM'ye komşu olduğunu, ekilen bostandan rahatsızlık duyduğunu, domates ve salatalıkların yetiştikçe zehirli hayvan ve haşerelerin hatta yılanların dikkatini çekeceğini iddia etti.



Başvuran kişi, duruma müdahale edilmesi ve yeni yeşermeye başlayan bostanın acilen iptal edilmesi talebiyle KDK'ye başvurdu.



Ombudsman'a Samsun'dan ulaşan bir kişi, 1983'te namaz takviminden kaldırılan temkin vakitlerinin yeniden uygulanmaya başlanmasını talep etti. Başvurucu, 150 yıl boyunca ecdadın şehrin coğrafik yapısı, atmosfer şartları, genişlik durumu gibi koşullar göz önüne alınarak vaktin temkini yaptıklarını söyledi.



Başvuruda 1983'ten beri namaz vakitlerinin temkinsiz hazırlandığını bunun da vaktin dışında ibadet yapılmasına sebebiyet vereceğini ifade etti. Temkin vaktinin kaldırılma sebebini soran ve konunun araştırılmasının istendiği başvuru, incelenmeye alındı.



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