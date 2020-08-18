Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı corona virüse yakalandı

Elazığ'ın Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı'nın corona virüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olan Atlı, evinde 23 gün karantinada olacağını duyurdu.

DHA 18.08.2020 - 11:50 | Son Güncelleme : 18.08.2020 - 11:51

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı corona virüse yakalandı

Elazığ'ın Keban Belediye Başkanı AK Parti'li Fethiye Atlı, rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Atlı'nın yapılan corona virüs testi pozitif çıktı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Atlı, şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs testim pozitif çıkmıştır. Sağlık durumum iyi 23 gün evimde karantinada olacağım. Sizlerden ricam maske kullanarak, sosyal mesafe kurallarına uymanızı, gerekmediği sürece toplu düğün, taziye ziyaretleri alanlarda bulunmamanızı önemle rica ediyorum. Allaha emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun.''

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