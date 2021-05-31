Kebap isteyen kayınpederini bıçakladı

Adana'da kayınpeder ve gelin arasında çıkan yemek kavgası kanlı bitti.

İddiaya göre gelin Emine Ö. (25), yemek yapmak için tavuk aldı. Kayınpederi Mustafa Ö. (58) ise tavuğun akşam kebap yapılmasını istedi. Bu nedenle gelin ile kayınpeder arasında tartışma çıktı.



Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce kayınpeder elindeki sopayla gelininin kafasına vurdu. Gelin de kayınpederini vücudunun iki yerinden bıçakladı.

Olayda her iki kişi yaralanırken, akrabaları ambulans çağırdı. Olay yerine gelen iki ambulansla Mustafa Ö. Seyhan Devlet Hastanesine, gelini ise Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Emine Ö. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi.

Ameliyata alınan Mustafa Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Emine Ö. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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