Kebap kenti Adana'da mide bulandıran görüntü
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir dere yatağında dere yatağında at ve eşek kemikleri görüldü. Atıkların kim ya da kimler tarafından bırakıldığı bilinmiyor.
Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde dere yatağından at ve eşek kemikleriyle çıktı.
Daha önce de birçok kez görüntülenen dereden akan suyun kirli olması dikkat çekti.
Çevre sakinleri, derede at ve eşek atıklarının olmasından doluyu çevreye kötü koku yayıldığını dile getirdi.
Vatandaşlarda ise kebabın içine konulan et soru işareti bıraktı.
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