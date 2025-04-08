Kebapçı servisinde vahşet! Arkadaşını boynundan bıçakladı
Adana'da kebapçı çalışanı Mehmet Salih K., mesai çıkışı servis minibüsünde tartıştığı Ramazan H. tarafından boynundan bıçaklandı. Mehmet Salih K., ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
Adana'da bir kişi, servis minibüsünde iş arkadaşı tarafından boynundan bıçaklandı. Olay, saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki Gelincik Caddesi'nde meydana geldi.
Kebapçıda çalışan Mehmet Salih K., mesai çıkışı eve gitmek için yola çıktıkları servis minibüsünde iş arkadaşı Ramazan H. ile henüz bilenmeyen nedenle tartıştı.
SERVİSTEN İNERKEN BIÇAKLADI
Ramazan H., evinin yakınında minibüsten inerken, Mehmet Salih K.'ya cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Boynundan bıçak darbesiyle yaralanan Mehmet Salih K. kanlar içinde yere yıkılırken, Ramazan H., ise olay yerinden kaçtı.
AĞIR YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralanan Mehmet Salih K., servisteki diğer iş arkadaşların ihbarı üzerine olan yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok kan kaybeden ve durumu ağır olan yaralı, ameliyata alındı.
POLİS SALDIRGANI ARIYOR
Polis ekipleri, ara sokaklara kaçarak izini kaybettiren Ramazan H.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürdürülüyor.
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