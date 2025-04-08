Kebapçı servisinde vahşet! Arkadaşını boynundan bıçakladı

Adana'da kebapçı çalışanı Mehmet Salih K., mesai çıkışı servis minibüsünde tartıştığı Ramazan H. tarafından boynundan bıçaklandı. Mehmet Salih K., ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Kebapçı servisinde vahşet! Arkadaşını boynundan bıçakladı

'da bir kişi, servis minibüsünde iş arkadaşı tarafından boynundan bıçaklandı. Olay, saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki Gelincik Caddesi'nde meydana geldi.

Kebapçıda çalışan Mehmet Salih K., mesai çıkışı eve gitmek için yola çıktıkları servis minibüsünde iş arkadaşı Ramazan H. ile henüz bilenmeyen nedenle tartıştı.

Kebapçı servisinde vahşet! Arkadaşını boynundan bıçakladı - 1 Polis olayın yaşandığı serviste inceleme yaptı

SERVİSTEN İNERKEN BIÇAKLADI

Ramazan H., evinin yakınında minibüsten inerken, Mehmet Salih K.'ya cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Boynundan bıçak darbesiyle yaralanan Mehmet Salih K. kanlar içinde yere yıkılırken, Ramazan H., ise olay yerinden kaçtı.

AĞIR YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan Mehmet Salih K., servisteki diğer iş arkadaşların ihbarı üzerine olan yerine sevk edilen ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok kan kaybeden ve durumu ağır olan yaralı, ameliyata alındı.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Polis ekipleri, ara sokaklara kaçarak izini kaybettiren Ramazan H.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürdürülüyor.

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