Kebapçı servisinde vahşet! Arkadaşını boynundan bıçakladı

Adana'da bir kişi, servis minibüsünde iş arkadaşı tarafından boynundan bıçaklandı. Olay, saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki Gelincik Caddesi'nde meydana geldi.

Kebapçıda çalışan Mehmet Salih K., mesai çıkışı eve gitmek için yola çıktıkları servis minibüsünde iş arkadaşı Ramazan H. ile henüz bilenmeyen nedenle tartıştı.