Keçe uçlu kalem ithalatında gözetim uygulanacak

Keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemlerinin ithalatında birim gümrük kıymeti adet başına 0,28 dolar olacak şekilde gözetim uygulanacak.

Keçe uçlu kalem ithalatında gözetim uygulanacak

Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemlerinin ithalatında birim gümrük kıymeti adet başına 0,28 dolar olarak belirlendi.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

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