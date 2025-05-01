Keçeli: İsrail Suriye’deki hava saldırılarını sona erdirmeli

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Suriye'deki hava saldırılarını sona erdirmesi gerektiğini belirtti.

Keçeli: İsrail Suriye’deki hava saldırılarını sona erdirmeli

Keçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 'in 'deki hava saldırılarına tepki gösterdi.

Keçeli şu ifadeleri kullandı:

"Suriye’nin güneyinde yaşanan şiddet eylemlerinin, Suriye yönetimi ile bölgedeki yerel unsurlar arasında diyalog ve sağduyu yoluyla sona erdirileceğine ve olaylarda rolü olan kişilerin adalet önüne çıkarılacağına inancımız tamdır.

- Suriye’nin bu hassas döneminde, başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun üzerine düşen görev, Suriye’de güvenlik ve istikrarın tesis edilmesine katkı sağlamak ve toplumsal uzlaşı yolunda atılan adımları desteklemektir.

- Bu çerçevede, İsrail’in Suriye’deki birlik ve bütünlük çabalarına zarar vermekte olan hava saldırılarını sona erdirmesi gerekmektedir. , Suriye toplumunu oluşturan tüm unsurlar arasında uzlaşı ve barış çabalarına destek vermeye devam edecektir."

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