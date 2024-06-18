Keçilerini aramaya çıkan adamın sır ölümü

Siirt'in Şirvan ilçesinde kaybolan keçilerini aramaya çıkan 68 yaşındaki Mehmet Sıddık Bağız’ın cansız bedeni bulundu. Bağız'ın kalp hastası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Keçilerini aramaya çıkan adamın sır ölümü

İlçeye bağlı Tatlıpayam köyünde dün akşam saatlerinde kaybolan keçilerini aramak için evinde çıkan kalp hastası Mehmet Sıddık Bağız’dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik korucuların da katılımıyla 9 saat süren arama çalışmalarında, köyün yakınlarındaki kırsalda Bağız’ın cansız bedeni bulundu.

Keçilerini aramaya çıkan adamın sır ölümü - 1

Bağız’ın cenazesi, otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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