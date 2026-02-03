Keçiören Belediyesi'nde uyuşturucu testi uygulaması

Keçiören Belediyesi, son günlerde ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında dikkat çeken bir adım attı.

Belediyede görev yapan 3 binin üzerinde personele uyuşturucu testi yapılması kararı alındı.

Örnek teşkil etmesi için de, ilk olarak belediye başkan yardımcıları ve müdürler teste girdi.

Keçiören Belediye Başkanı Mezut Özarslan, belediye çalışanları için testin zorunlu olmadığını söyleyip teste girmeyenlere yönelik önemli uyarıda bulundu.

“SAMİMİYETLERİNİ GÖRELİM”

Uyuşturucu meselesine hassasiyetle davrandıklarını dile getiren Özarslan, "Uyuşturucu kullanan benim başkanlığımda bu kurumda çalışması benim gönlüm el vermiyor. Varsa böyleleri tedavi olsunlar, ıslah olsun. Biz de onların samimiyetlerini görelim. Tekrar bağrımıza basalım." dedi.

Gönüllülük esasına bağlı çalışma yapıldığının altını çizen Özarslan, "Gönüllülük esasına uymayan arkadaşlara açıkça ifade ediyorum. Devletimize, savcılığımıza şikayet edeceğim. Sonunda ne ceza çıkarsa bana çıksın." diye konuştu.