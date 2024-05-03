Keçirören'de yabancı dilde tabela için yasak kararı

Ankara'da Keçiören Belediyesi meclis toplantısında, yabancı dilde tabela kullanımını yasaklayan Türkçe tabela kullanımı hakkındaki başkanlık teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Keçirören'de yabancı dilde tabela için yasak kararı
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde yabancı dilde tabelaya yasak kararı alındı.

Belediyeden yapılan açıklamada, mayıs ayı belediye meclisi ilk toplantısında, yabancı dilde tabela kullanımı konusunun ele alındığı, oy birliğiyle yabancı dilde tabela kullanımını yasaklayan Türkçe tabela kullanımı hakkındaki başkanlık teklifinin kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşüne yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, yasalar gereği kurumsal markalar hariç tüm ilçede yabancı tabelaya geçit vermeyeceklerini bildirdi.

Özarslan, "İlçemizde Türkçe tabelaların kullanılmasını istiyoruz ve bu konuda çok hassasız. Yabancı tabela kullanımına izin vermeyeceğiz. Yanlış anlaşılmanın önüne geçmek adına söylüyorum, diline bakmadan tüm yabancı tabelaları kast ediyoruz. Bunun önüne geçeceğiz ve kabul etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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