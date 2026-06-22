Keçisini kurtarmaya çalışırken canından oldu
22.06.2026 03:49
Osmaniye'de sulama kanalına düşen keçisini kurtarmak için suya giren 71 yaşındaki Remzi Ömür hayatın kaybetti.
Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde keçilerini otlatan Remzi Ömür’ün sürüsündeki hayvanlardan biri sulama kanalına düştü.
Keçiyi kurtarmak için kanala giren Ömür, kuvvetli akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çocuklar, yaşlı adamın sulama kanalındaki mazgallara takılı halde hareketsiz durduğunu fark ederek durumu yakınlarına anlattı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve ilgili ekipler sevk edildi.
Yaşlı adamın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.