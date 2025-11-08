Kedi besleyen iş insanına "Yolu kapattın" dayağı
08.11.2025 10:35
Son Güncelleme: 08.11.2025 11:43
DHA
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde iş insanı Serdar Özaltın sokakta kedileri beslediği sırada, yolu kapattığını öne süren bir kişi tarafından dövüldü.
İstanbul'un Bakırköy ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde iddiaya göre iş insanı Serdar Özaltın (53) sokakta kedi beslediği sırada, yoldan otomobil ile geçen bir sürücü ile tartışmaya başladı.
17 Ekim'de saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda Özaltın'ın yolu kapattığını öne süren kişi araçtan inerek saldırdı.
Yere düşen Özaltın’ı yerde de yumruklamaya devam eden saldırganı çevredekiler araya girerek durdurdu.
Saldırıya uğrayan iş insanı Serdar Özaltın
Yüzüne ve başına darbe alan Özaltın, ihbar üzerine gelen ambulans ile hastaneye götürüldü.
Gözünde morluk, başında yaralar oluşan iş insanı hastanede tedavi altına alınırken, saldırganın polis merkezine giderek dövdüğü Özaltın’dan şikayetçi olduğu öğrenildi.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
İş insanına saldıran zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Saldırı anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Polis ekiplerinin çalışmasının ardından güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde, iki kişinin tartıştığı bir kişinin araçtan inerek saldırdığı görülüyor.