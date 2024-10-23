Kedi Faruk’u camdan atan gözetmen için karar verildi

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığı bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek veya zalimce muamelede bulunmak suçundan 6 ay hapisle cezalandırdı.



ÖNCE İNDİRİM UYGULANDI, SONRA ERTELENDİ



Sanığın sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 5 aya indirdi.



Mahkeme, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasının olmadığını, bir daha suç işlemekten çekineceği yönünde kanaat oluştuğunu belirterek, cezasını ertelediği sanığın 1 yıllık denetime tabi tutulmasına karar verdi.



NE OLMUŞTU?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 23 Mart’ta Beşiktaş’taki bir okulda yapılan sınavda sınıf gözetmeni olarak görevlendirilen Ferhat A.’nın, okul tarafından sahiplenilen ve o sırada sınıf penceresinin önünde bulunan Faruk isimli kediyi aşağı ittiği anlatılmıştı.



Yüksekten düşen kedide iç kanama meydana geldiği ve kemik kırığı oluştuğu belirtilen iddianamede, kamera görüntülerine de yansıyan olayla ilgili 14 kişinin şikayetçi olduğu aktarılmıştı.



İddianamede, sanık Ferhat A.’nın, bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi isteniyordu.