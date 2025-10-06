İşkenceyle öldürülen "Cezve"nin katiline indirimsiz 3 yıl 8 ay hapis

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde "Cezve" adlı kediyi işkence ederek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Burak Alan, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Davanın ilk duruşması, Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Kararını açıklayan mahkeme, sanığı 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Cezada indirim uygulanmadı.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay 1 Ağustos'ta, Başahşehir ilçesi Başak Mahallesi'nde yaşanmıştı.

Bir sitenin inşaat işçisi Burak Alan, binanın içerisine aldığı kediye dakikalarca işkence yapıp ölümüne neden olmuştu.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen kedin sahibi, Burak Alan hakkında şikayette bulunmuştu.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da olayla ilgili yaptığı açıklamada, bir kedinin acımasızca tekmelenerek öldürülmesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Tunç, "Bu şiddet görüntüleri ne vicdanen ne de hukuken asla kabul edilemez. Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır." ifadelerine yer vermişti.