Kedi katiline indirimsiz hapis cezası

Trabzon'da yavru kediyi öldüren zanlı, 2 yıl hapis cezası aldı.

Olay, Ortahisar ilçesinde 7 Aralık 2021’de meydana geldi. Eşi Y.E. ile tartışan Mahmut E., evde besledikleri 3 aylık 'Scottish Fold' cinsi kediyi duvara fırlattı.



Sesler üzerine komşuların ihbarıyla eve polis ekipleri geldi. Evden kaçan Mahmut E.’nin eşi Y.E., kocasından şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mahmut E.'ye, 'hayvana şiddet uygulamak'tan 1500 TL ceza kesildi.

Veteriner kliniğine götürülen kedinin ise beyninde ödem oluştuğu tespit edildi. Hayvanseverler tarafından özel bakıma alınan ancak durumu kötüleşen kedi, tedavide tutulduğu veteriner kliniğinde 10 gün sonra öldü.

KAFADA ÖDEM, KABURGALARDA KIRIK

Kedinin ölümünü belirlemek üzere yapılan incelemede hayvanın uğradığı şiddet nedeniyle kafatasında ödem oluştuğu ve kaburgalarının kırıldığı rapor edildi.

Trabzon Hayvanları Koruma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban ise Mahmut E. hakkında 'hayvana işkence' suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Tamamlanan savcılık soruşturması sonrası sanık Mahmut E. hakkında 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘hayvana eziyet çektirerek öldürme’ suçlamasıyla dava açıldı. İlk duruşma, katılmayan Mahmut E., eşi Y.E. ve sanığın ablası E.Y. hakkında zorla getirilme kararı verilerek ertelendi.

Sanık, cezası onanırsa cezaevine girecek

YASTIK SANDIM SAVUNMASI



7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nce görülen karar duruşmasına katılan taraflar ifade verdi. Suçlamaları kabul etmeyen sanık Mahmut E., savunmasında “Eşime kızmıştım. Kediyi fark etmedim, yerde yastık var sanıp, tekmeyle fırlattım, duvara çarptı. Tek eylemim budur. Uzun süreli eylemde bulunmadım” dedi.



Eşinden şikayetçi olan Y.E. de olay sonrası polise verdiği ilk ifadesini yinelediğini, olay günü yan odada bulunduğu sırada eşinin kediyi kovalayıp "Neden kaçıyorsun?" diye bağırdığını duyduğunu anlattı.



MÜDAHİLLİK TALEBİNE RET



Abla E.Y. de olay günü kardeşinin kediye şiddet uyguladığını görmediğini, kavga olduğunu öğrendikten sonra kardeşinin evine girerek kediyi aldığını söyledi. E.Y., kedinin ağrısı olduğunu düşünerek Ortahisar Belediyesi’ne ait veteriner kliniğine teslim ettiğini de sözlerine ekledi. Mahkemede duruşmaya müdahil olmak isteyen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün talebi ise reddedildi.



İNDİRİMSİZ CEZA



Hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu’ kapsamında, hayvana yönelik suçun geçmişte de tekerrür ettiği kanaatiyle ağırlaştırıcı nedenleri göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, sanık Mahmut E.'yi ‘hayvana şiddet uygulamak’tan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimi ve ceza erteleme de uygulanmayan Mahmut E., cezasının onanması halinde cezaevine girecek.